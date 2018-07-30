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Курсы валют ЦБ РФ на 30 июля: 62,7805 руб/доллар США и 73,2021 руб/евро

30 июля 2018
ЦБ РФ с 31 июля установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,7805 руб.
  • 1 евро - 73,2021 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,9726 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1921 р. (0,31%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1421 р. (0,19%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,3707 р. (0,40%).

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