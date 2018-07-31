Комментарии

"Видим перспективу выхода выше 2300 пунктов по индексу ММВБ в случае стабилизации ситуации на внешних рынках"

31 июля 2018

Инерционное продолжение распродаж акций hi-tech на американском рынке акций и новости с сезона отчетности в Европе привели к ухудшению динамики мировых рынков в начале недели. Вчера поступила порция корпоративного негатива из Европы: результаты Heineken, Air Liquide и Siemens Healthineers (подразделение Siemens) не порадовали участников рынка, обеспечив, наряду с давлением на акции IT-сектора, отражающим продолжение падения hi-tech в США, негативную динамику европейских фондовых рынков. Индекс S&P500 в понедельник потерял еще 0,6%, вернувшись к отметке 2800 пунктов, NASDAQ Composite (-1,4%) - откатился к уровням первой декады июля. Рост нервозности, вызванный ухудшением тональности сезонов отчетности в США и Европе, носит пока умеренный характер и не распространяется на все рынки, так как экономические новости носят в основном благоприятный характер, а корпоративный негатив указывает на перспективы снижения ожидаемых темпов роста прибыли, а не на серьезные проблемы в бизнесе.

Сегодня ситуация на мировых рынках и в секторе hi-tech может в течение дня несколько стабилизироваться: сегодня после окончания торгов в США отчитывается Apple, результаты которой способны, в случае отсутствия негативных сигналов, скорректировать отношение инвесторов к высокотехнологическому сектору. Кроме того, сегодня завершилось заседание Банка Японии, который подтвердил свою приверженность стимулирующей политике в среднесрочной перспективе, сохранив объем выкупа активов. На фоне решения японского финансового регулятора, не оправдавшего опасений рынков в части намеков на сворачивание программ выкупа, откатились от максимумов доходности американских UST и немецких Bunds, снижая риски давления на рискованные активы. Сегодняшний день достаточно насыщен и экономическими событиями: будет опубликована оценка ВВП еврозоны, выйдут данные по потребительским доходам/расходам и ценовому индексу РСЕ в США. А также начнется двухдневное заседание ФРС, по итогам которого регулятор вряд ли повысит ставку, но вполне, по нашему мнению, может ужесточить риторику, дав намеки на повышение ставки в сентябре, что, впрочем, по нашему мнению, рынки уже учитывают. В целом, конъюнктуру мировых рынков по состоянию на утро вторника мы оцениваем как слабо негативную: остаточное давление на фондовых рынках сохраняется, цены на нефть Brent – консолидируются.

Российский рынок вчера выглядел лучше развивающихся рынков благодаря неплохому состоянию рынка нефти и отсутствию страновых рисков: индекс МосБиржи проторговывает зону 2280-2300 пунктов ввиду спроса на «весовые» бумаги. Сегодня мы ждем продолжения движения в этом диапазоне, видим перспективу выхода выше 2300 пунктов в случае стабилизации ситуации на внешних рынках.

Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк


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