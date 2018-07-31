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Курсы валют ЦБ РФ на 31 июля: 62,3497 руб/доллар США и 73,0738 руб/евро

31 июля 2018
ЦБ РФ с 1 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,3497 руб.
  • 1 евро - 73,0738 руб.
  • 10 китайских юаней - 91,3442 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,4308 р. (0,69%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1283 р. (0,18%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,6284 р. (0,68%).

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