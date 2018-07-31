Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 31 июля: 2 466,6299 руб/1 г золота и 31,2700/1 г серебра
31 июля 2018
ЦБ РФ с 31 июля установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 466,6299 руб.
- 1 грамм серебра - 31,2700 руб.
- 1 грамм платины - 1 663,1899 руб.
- 1 грамм палладия - 1 869,0699 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,6801 р. (0,07%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,1800 р. (0,58%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
3,0099 р. (0,18%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,7499 р. (0,41%).
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