Банк «Открытие» станет одним из организаторов эмиссии гособлигаций Республики Беларусь
1 августа 2018
31 июля 2018 г. в Минске Министерство финансов Республики Беларусь заключило соглашение с рядом банков об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь, номинированных в рублях и эмитируемых на территории России.
В соответствии с соглашением организаторами эмиссии назначены банк «Открытие», «Газпромбанк» и «Совкомбанк». Соорганизатором размещения станет Евразийский банк развития (Казахстан).
Выпуски государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь планируются в течение 2018-2020 гг. на финансовом рынке Российской Федерации. Размещение облигаций предполагается осуществить на Московской бирже. Параметры выпусков и сроки размещения будут определены по согласованию с организаторами.
На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных
компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя
ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку
позиция
авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода
материала.
Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке
либо
продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в
прошлом
не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.