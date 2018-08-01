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Банк «Открытие» станет одним из организаторов эмиссии гособлигаций Республики Беларусь

1 августа 2018

31 июля 2018 г. в Минске Министерство финансов Республики Беларусь заключило соглашение с рядом банков об оказании услуг по организации эмиссии государственных облигаций Республики Беларусь, номинированных в рублях и эмитируемых на территории России.

В соответствии с соглашением организаторами эмиссии назначены банк «Открытие», «Газпромбанк» и «Совкомбанк». Соорганизатором размещения станет Евразийский банк развития (Казахстан).

Выпуски государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь планируются в течение 2018-2020 гг. на финансовом рынке Российской Федерации. Размещение облигаций предполагается осуществить на Московской бирже. Параметры выпусков и сроки размещения будут определены по согласованию с организаторами.


/ СИА /
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