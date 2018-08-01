До объявления итогов заседания ФРС ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль вблизи 62,30-62,80 руб/долл.

В ходе вчерашних торгов на глобальном валютном рынке пара евро/доллар подбиралась к своим трехнедельным максимумам в районе 1,1750 долл., однако в очередной раз не смогла преодолеть данный рубеж. Сегодня ключевым событием дня видится объявление итогов двухдневного заседания Федрезерва. По большому счету, сегодняшнее заседание – проходное (вероятность изменения ставки на текущем заседании близка к нулю, пресс-конференции Дж.Пауэлла и обновленных прогнозов FOMC представлено не будет). Однако, если вдруг в тексте сопроводительного заявления будут сделаны определенные изменения (например, в пассаж о том, что «планы постепенного повышения ставки сохраняются» будет добавлена оговорка «пока что»), инвесторы могут достаточно быстро пересмотреть свои взгляды на скорость повышения ставок (в базовом сценарии не думаем, что формулировка будет изменена уже на текущем заседании).

Вчера на фоне восстановления доллара на FX основная группа валют развивающихся стран находилась под умеренным давлением. Российский рубль, бразильский реал, мексиканский песо, южноафриканский ранд ослабли за сутки на 0,4-0,9%. Возможно, некоторое давление на рубль могла оказывать и локальная коррекция в нефтяных котировках – цены на нефть марки Brent вернулись в район 74 долл/барр. – однако в последние месяцы корреляция рубля и нефтяных цен остается относительно слабой. В целом активность торгов в рубле была невысока – объем торгов контрактом USDRUB_TOM на Московской бирже составил скромные 2,36 млрд долл.

На денежном рынке повышенный спрос на рублевую ликвидность пока сохраняется – Mosprime o/n вчера подросла еще на 5 б.п. до 7,78%. На недельном депозитном аукционе ЦБ уменьшил лимиты с 2,29 до 2,18 трлн руб., но объем предложения со стороны банков составил всего 1,73 трлн руб. Вероятно, текущий всплеск спроса на рублевую ликвидность обусловлен рядом факторов: выплата налогов в начале недели, дивидендных выплат, нежеланием банков сокращать объем средств на корсчетах ниже необходимого для выполнения нормативов по обязательным резервам уровня. В базовом сценарии рассматриваем постепенную нормализацию ситуации на денежном рынке во второй половине недели.

До объявления итогов заседания Федрезерва ожидаем продолжения консолидации пары доллар/рубль вблизи 62,30-62,80 руб/долл.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк