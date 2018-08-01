Ситуация на мировых рынках в середине недели стабилизировалась, но не более

Ситуация на мировых рынках в середине недели стабилизировалась, но не более: неоднозначный поток новостей препятствует формированию направленного движения, способствуя сохранению консервативных настроений инвесторов. Вчера, при поддержке решения Банка Японии, позитивных корпоративных новостей и ожиданий (отчетность Pfizer) и статистики (PMI Чикаго составил 65,5 пунктов, заметно превысив ожидания, а базовый индекс РСЕ, ключевой ценовой индикатор ФРС, вырос в июле на 1,9% г/г против 2% г/г в июне), а также сообщений американских СМИ о попытках главы Минфина С. Мнучина и вице-премьера Госсовета КНР Лю Хе организовать новый раунд переговоров по снятию торговых разногласий, американский фондовый рынок прервал откат от максимумов, хотя и не смог показать уверенную динамику (S&P500: +0,4%; NASDAQ Composite: +0,6%). Сегодня новости неоднозначны: с одной стороны отчетность Apple, вышедшая после окончания торгов в США, смогла порадовать инвесторов, с другой – появились утечки в СМИ о том, что президентская администрация в США намерена повысить тарифы на китайский импорт не на 10%, а на 25%. Таким образом, на рынки возвращаются, ввиду жесткости позиции властей США, опасения обострения «торговой войны» и неуспешности подготавливаемых переговоров. Не поддерживает сегодня утром рынки и китайский PMI (50,8 пунктов), а также неожиданный рост, по данным Американского института нефти, запасов сырой нефти в США на прошлой неделе, заставляющий участников рынка опасаться негативного сюрприза и от официальных данных, которые выйдут сегодня. На этом фоне на азиатских фондовых рынках и в ценах на сырье преобладает тенденция к умеренному снижению, фьючерсы на европейские индексы - слабо «минусуют».

Мы квалифицируем конъюнктуру мировых рынков по состоянию на утро среды как слабонегативную. Событийный календарь сегодняшнего дня включает в себя страновые PMI и данные по числу новых рабочих мест в США от ADP, которая вряд ли сильно поддержит рынки, а также объявление итогов заседания ФРС, по итогам которого регулятор, по нашему мнению, подтвердит нацеленность на планомерное повышение ставок, соответственно, дав рынку еще больше уверенности в ее росте на сентябрьском заседании.

Российский рынок акций вчера провел трендовый день благодаря усилению спроса на акции «весового» нефтегазового сектора, где ряд бумаг обновил максимумы, позволив индексу МосБиржи "рывком" вернуться в диапазон 2300-2340 пунктов. Сегодня, в условиях ухудшения внешнего фона, индекс МосБиржи может взять паузу в росте, - для «закрытия» гэпа от 17 июля (2325-2335 пунктов), по нашему мнению, нужна поддержка со стороны мировых рынков.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк