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Курсы валют ЦБ РФ на 1 августа: 62,5590 руб/доллар США и 73,1064 руб/евро

1 августа 2018
ЦБ РФ с 2 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 62,5590 руб.
  • 1 евро - 73,1064 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,0676 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2093 р. (0,34%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0326 р. (0,04%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,7234 р. (0,79%).

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