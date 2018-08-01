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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 1 августа: 2 443,9900 руб/1 г золота и 30,9300/1 г серебра

1 августа 2018
ЦБ РФ с 1 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 443,9900 руб.
  • 1 грамм серебра - 30,9300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 655,7900 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 856,2500 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 22,6399 р. (0,92%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,3400 р. (1,09%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,3999 р. (0,44%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 12,8199 р. (0,69%).

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