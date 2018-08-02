Настроения на глобальных рынках остаются консервативными

Настроения на глобальных рынках остаются консервативными. Ключевым событием вчерашнего дня стало объявление итогов заседания Федрезерва, которое в целом не принесло сюрпризов. Федрезерв ожидаемо сохранил процентную ставку без изменения, подтвердив идею постепенного ее повышения в дальнейшем. Согласно фьючерсам на ставку, рынок уже на 100% учел повышение ставки на сентябрьском заседании (до объявления итогов заседания вероятность оценивалась в 90-93%), а вероятность еще не менее 2 повышений ставки до конца года подросла с 70% до 74%. В целом большого влияния на мировые рынки итоги заседания не оказали – доходность десятилетних treasuries по-прежнему держится вблизи отметки 3%, хотя и тестировала ее вчера, что оказало негативное влияние на класс товарных активов. Фондовые индексы США по итогам среды пытались удержаться от дальнейшего снижения, а давление MSCI EM вчера носило сдержанный характер.

Продолжаем считать одной из ключевых тем на рынках, способных привести к ухудшению настроений на мировых рынках, вопрос торговых ограничений США-Китай. На наш взгляд, глобальный аппетит к риску в ближайшие недели во многом будет зависеть от того, состоятся ли полноценные переговоры между главой Минфина США С. Мнучиным и вице-премьером Китая Лю Хе и насколько они смогут смягчить напряженности в отношениях между странами. Комментарии в СМИ в начале текущей недели о том, что власти США могут поднять ставку импортной пошлины в отношении китайских товаров на сумму в 200 млрд долл. до 25% (а не на 10%, как было представлено ранее) оказывают давление на азиатские рынки – в частности, китайский Shanghai Comp. сегодня опустился в район 2700-2750 б.п. и приближается к минимумам в начале мая. Учитывая слабонегативную динамику фьючерсов на индексы Европы и США, и вчерашний откат нефтяных котировок на нефть, внешнюю конъюнктуру мы оцениваем как умеренно негативную.

Индекс Мосбиржи вчера скорректировался, потеряв лишь 0,3% благодаря сохраняющемся спросу на бумаги «нефтянки». На наш взгляд, сегодня индекс Мосбиржи может остаться под умеренным давлением и продолжит проторговывать зону 2300-2330 б.п., сохраняя потенциал для развития роста в направлении историческим максимумов при отсутствии ухудшения ситуации на внешних рынках (в первую очередь из-за торгового конфликта США-КНР).



Михаил Поддубский, Промсвязьбанк