Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 августа: 2 459,3401 руб/1 г золота и 31,1300/1 г серебра
2 августа 2018
ЦБ РФ с 2 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 459,3401 руб.
- 1 грамм серебра - 31,1300 руб.
- 1 грамм платины - 1 669,3900 руб.
- 1 грамм палладия - 1 868,5100 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
15,3500 р. (0,63%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2000 р. (0,65%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
13,6000 р. (0,82%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,2600 р. (0,66%).
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