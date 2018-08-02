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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 2 августа: 2 459,3401 руб/1 г золота и 31,1300/1 г серебра

2 августа 2018
ЦБ РФ с 2 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 459,3401 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,1300 руб.
  • 1 грамм платины - 1 669,3900 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 868,5100 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 15,3500 р. (0,63%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2000 р. (0,65%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 13,6000 р. (0,82%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,2600 р. (0,66%).

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