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Курсы валют ЦБ РФ на 3 августа: 63,1358 руб/доллар США и 73,4206 руб/евро

3 августа 2018
ЦБ РФ с 3 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,1358 руб.
  • 1 евро - 73,4206 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,4606 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,5768 р. (0,92%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3142 р. (0,43%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,3930 р. (0,43%).

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