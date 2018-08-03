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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 августа: 2 471,5601 руб/1 г золота и 31,3600/1 г серебра

3 августа 2018
ЦБ РФ с 3 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 471,5601 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,3600 руб.
  • 1 грамм платины - 1 658,4000 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 869,5000 руб.
Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 12,2199 р. (0,50%).
Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2300 р. (0,74%).
Стоимость платины понизилась по сравнению с предыдущим днем на 10,9900 р. (0,66%).
Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,9900 р. (0,05%).

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