Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 3 августа: 2 471,5601 руб/1 г золота и 31,3600/1 г серебра
3 августа 2018
ЦБ РФ с 3 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 471,5601 руб.
- 1 грамм серебра - 31,3600 руб.
- 1 грамм платины - 1 658,4000 руб.
- 1 грамм палладия - 1 869,5000 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
12,2199 р. (0,50%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2300 р. (0,74%).
Стоимость платины
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,9900 р. (0,66%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,9900 р. (0,05%).
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