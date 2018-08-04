На рубль проторгуется в боковике в последний день недели

Курс рубля снизился к доллару на фоне укрепления «американца» на международном валютном рынке. В результате, пара USD/RUB завершила торги в четверг ростом на 36 копеек – до 63,41 рубля, пара EUR/RUB снижением на 10 копеек, до 73,41 рубля, свидетельствуют данные Libertex.

Американские индексы в основном выросли на фоне статистических данных по пособиям по безработице, которые оказались лучше ожиданий аналитиков. Позитива рынку принесли и котировки Apple, которые поднялись выше 3%. Рыночная капитализация корпорации в первые в истории превысила 1 триллион долларов В итоге, промышленный индекс Dow Jones в четверг символически снизился на 0,3% - до 25326,16 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ вырос на 1,24%, составив 7802,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,49%, до 2827,22 пункта, по данным Libertex.

С утра формируется нейтральный внешний фон: фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправлено, азиатские рынки также движутся разнонаправлено, нефть колеблется недалеко от уровней закрытия. Рубль уйдет в боковик в последний день недели. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 62,9-64, рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 72,8-74 рублей.