Нефть и рубль в раздумьях перед выходными

Цена на нефть (октябрьский фьючерс) в пятницу 3 августа к 14.26 повышалась на 0,1% до 73,53 доллара за баррель сорта Brent.

Рынок "черного золота" ищет равновесие в районе уровня 73,5 доллара за баррель на фоне неоднозначных факторов, влияющих на динамику нефтяных котировок. С одной стороны, игроки рынка опасаются перебоев с поставками нефти, с другой, рост мировой добычи грозит переизбытком предложения. Так, Россия в июле нарастила добычу нефти в годовом выражении на 2,4% до 11,215 миллиона баррелей в день.

Между тем, Иран в ближайшее время может начать масштабные военно-морские учения для демонстрации своих возможностей по блокированию Ормузского пролива. Ранее высокопоставленные представители Исламской республики заявляли, что в случае запрета на импорт нефти из страны они не дадут и другим экспортерам перевозить нефть через пролив.



Рубль на этом фоне мало меняется к доллару и евро. Заявление Минфина РФ о наращивании в августе-сентябре покупок валюты до рекорда в 383,2 миллиарда рублей (по 16,7 миллиарда ежедневно) не сказались существенно на курсовой динамике рубля.

Курс доллара к 14.24 мск снижался с начала торгов на 0,2% до 63,26 рубля, евро – на 0,05% до 73,37 рубля. Рублевая цена барреля сорта Brent колеблется в районе отметки 4650.

До конца дня американская валюта будет находиться в диапазоне 62,8-63,8 рубля, евро – в коридоре 72,8-74 рубля.