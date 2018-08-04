Фондовый рынок США на открытии может подрасти на фоне подъема цен на нефть

Рынок акций США может подрасти на открытии в пятницу на фоне наметившегося роста цен на нефть и преимущественно позитивных настроений на мировых торговых площадках. Вместе с тем, давление на американские индексы продолжит оказывать развивающийся торговый конфликт США с Китаем.



Основные фондовые индексы США накануне завершили торговую сессию умеренным ростом благодаря покупкам акций компании Apple и других бумаг технологического сектора.



Вместе с тем, в пятницу рынки остаются под давлением развивающегося торгового конфликта между США и Китаем. Так, накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп считает своевременным усилить давление на Китай и ввести против него новые торговые пошлины.



Позднее в пятницу инвесторы ожидают выхода данных о безработице в США в июле. Эксперты полагают, что показатель сократился до 3,9%.



Основные европейские индексы растут в пятницу после выхода статистических данных, а также на фоне отчётностей крупнейших компаний региона по итогам первого полугодия 2018 года.

Так, объем розничных продаж в еврозоне в июне вырос на 0,3% по сравнению с маем. Показатель оказался незначительно ниже прогноза.



Рост европейских индексов идёт в основном за счёт покупок в акциях компаний банковского сектора. В частности, бумаги британского банка Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) растут в цене на фоне сообщения о том, что он собирается выплатить промежуточные дивиденды впервые за 10 лет.



Мировые цены на нефть умеренно подрастают после публикации статистики о запасах топлива в США. Так, согласно новым данным, запасы нефти на крупнейшем американском терминале в Кушинге за неделю снизились на 1,3 млн баррелей.

При этом ранее в пятницу стало известно о том, что Китай отказался соблюдать просьбу США о сокращении импорта иранской нефти. Кроме того, китайская компания Unipec перестала закупать нефть в США.