Статистика держит мировые рынки в плюсе, "Газпром" вытянул рынок РФ

На мировых фондовых площадках в пятницу 3 августа преобладала позитивная динамика индексов, хотя сектор высоких технологий США слегка снижался в рамках коррекции после тестирования Apple триллионного рубежа по капитализации.

Поддержка рынку пришла от макроэкономических данных, которые просигнализировали о желательности сдерживания темпов ужесточения ДКП ФРС США. Так, число рабочих мест в несельскохозяйственных отраслях экономики страны возросло в июле только на 157 тысяч, хотя аналитики ожидали повышения на 193 тысячи.

Дефицит торгового баланса США в июне вырос на 3,2 миллиарда долларов до 46,3 миллиарда, впрочем, аналитики ожидали роста показателя до 46,5 миллиарда долларов.

В итоге, американские фондовые индексы в начале торгового дня в США в основном повышались - на 0,2-0,3%. Основные западноевропейские рынки в пятницу вечером росли на 0,3-1,1% по индексам.

Региональные рынки также оперлись на статистику. Розничные продажи в еврозоне в июне выросли на 0,3% по сравнению с маем. Европейские банки также порадовали. Royal Bank of Scotland Group Plc (RBS) намерен впервые за 10 лет выплатить промежуточные дивиденды - 2 пенса на акцию. Credit Agricole за первое полугодие повысил прибыль на 4,4% в годовом исчислении до 2,292 миллиарда евро.

Российские фондовые индексы в пятницу слегка повысились, несмотря на сползание рынка нефти ниже уровня 73 доллара за баррель.

В лидерах роста оказались акции "Газпрома" (+1,5%) на фоне новостей о том, что Болгария открыла в пятницу новую секцию своего газопровода в Турцию. Это позволит ей продлить одну из нитей "Турецкого потока" до своей границы. Также подорожали бумаги "Сафмара" (+9,5%) – в рамках коррекции, "Северстали" (+2,9%), ММК (+2,4%), НЛМК (+2,1%).

Снизились ГДР En+ (-2,4%), бумаги Сбербанка (-2,1%), "Полюса" (-1,9%).

В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию повысился за день на 0,12% до 2297,99 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,36% до 1145,08 пункта.

Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2250-2350 пунктов, а РТС – в коридоре 1130-1160 пунктов.

Рубль вечером прибавлял против доллара и в меньшей степени – евро, корректируя снижение предыдущих дней. Курс доллара к 19.00 мск снижался на 0,3% до 63,24 рубля, евро - на 0,1% до 73,34 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 62,7-63,7 рубля, евро – в коридоре 72,7-73,9 рубля.