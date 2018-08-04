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Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 4 августа: 2 463,8501 руб/1 г золота и 31,3400/1 г серебра

4 августа 2018
ЦБ РФ с 4 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
  • 1 грамм золота - 2 463,8501 руб.
  • 1 грамм серебра - 31,3400 руб.
  • 1 грамм платины - 1 681,0601 руб.
  • 1 грамм палладия - 1 868,7500 руб.
Стоимость золота понизилась по сравнению с предыдущим днем на 7,7101 р. (0,31%).
Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,6600 р. (1,37%).
Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,7500 р. (0,04%).

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