Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 5 августа: 2 463,8501 руб/1 г золота и 31,3400/1 г серебра
5 августа 2018
ЦБ РФ с 4 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 463,8501 руб.
- 1 грамм серебра - 31,3400 руб.
- 1 грамм платины - 1 681,0601 руб.
- 1 грамм палладия - 1 868,7500 руб.
Стоимость золота
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
7,7101 р. (0,31%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0200 р. (0,06%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,6600 р. (1,37%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,7500 р. (0,04%).
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