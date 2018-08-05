Apple достигла пика — что дальше?

Американские индексы 2 августа стартовали в минусе, однако в дальнейшем развернулись вверх и закрылись вблизи внутридневных максимумов. Впрочем, развитие конфликта между США и Китаем в отношении условий взаимной торговли оказало давление на индекс Dow Jones, который так и не смог выйти в плюс. NASDAQ, напротив, сумел прибавить более 1,2% благодаря ралли в акциях Apple, которая стала первой американской компанией, сумевшей преодолеть рубеж рыночной капитализации в $1 трлн. Помимо технологического сектора лучше рынка смотрелись акции представителей потребительского и энергетического секторов.

Доллар заметно укрепился к основным валютам. Евро в паре с ним снизился с 1,1659 до $1,1584.

Курс акций Apple достиг уровня в $207,39 по итогам торгов 2 августа. Apple официально достигла капитализации $1 тлрн с учетом данных о количестве акций на бирже, которое на 20 июля составляло 4,83млрд. Преодоление значимого рубежа заряжает рынок оптимизмом, который распространяется на весь технологический сектор.

Ралли технологических компаний на фоне достижения капитализацией Apple отметки $1 трлн заряжает рынок позитивом, но тема внешнеторгового конфликта из повестки не уходит. Мы ожидаем, что инвесторы будут закрывать позиции перед выходными, чтобы избежать неприятных сюрпризов, связанных с развитием торгового противостояния. Рынок чувствует мощную поддержку на уровне 2800 пунктов, поэтому мы предполагаем, что коррекция будет ограниченной. Мы ожидаем, что S&P500 снизится на 0,2%, до 2820 пунктов.

Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на отчет по рынку труда. Мы ожидаем, что данные совпадут с общерыночным консенсусом, в частности безработица будет зафиксирована на уровне 3,9%, что подтвердит благополучное состояние рынка труда. Оптимизм подкрепляют сильная статистика по динамике числа рабочих мест, высокий индекс доверия потребителей и снижение количества увольнений.

До открытия основной сессии сегодня отчитается Kraft Heinz, по которой ожидается сокращение прибыли. Свои квартальные результаты представит и акционер Heinz — компания Berkshire Hathaway. ПоказателиHeinz непосредственно повлияют на отчетность Berkshire.

Ален Сабитов, аналитик ИК «Фридом Финанс»