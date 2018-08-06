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Курсы валют ЦБ РФ на 6 августа: 63,4975 руб/доллар США и 73,4095 руб/евро

6 августа 2018
ЦБ РФ с 7 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,4975 руб.
  • 1 евро - 73,4095 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,8000 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0426 р. (0,07%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,0649 р. (0,09%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2974 р. (0,32%).

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