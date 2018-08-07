Комментарии

Акции Роснефти могут обновить максимум

7 августа 2018

В понедельник торговая динамика была разнонаправленной. Лидерами роста стали акции Мечела (+2,43%). Аутсайдерами стали бумаги Аэрофлота (-3,22%), закрывшиеся на минимуме с 2016 года. Пара USD/RUB торговалась в диапазоне 63-63,50.

Роснефть (+1,97%) проведет выкуп акций. Компания готова потратить $2 млрд на обратный выкуп. Это около 3% от текущей капитализации. Негативной стороной является снижение количества акций в свободном обращении (есть опасения, что free float упадет ниже 10%), что негативно влияет на интерес инвесторов и рейтинги. Также выкуп сократит свободный денежный поток, ориентировочно на 8%, что теоретически, может сдержать рост дивидендов. Однако выкуп акций является сигналом миноритарным акционерам, что компания заинтересована в поддержании капитализации. Акции могут обновить максимум на этой неделе, поводим послужит отчетность.
Газпром (-0,74%) может скорректировать программу заимствований. Речь не идет о досрочном погашении, ближайшие евробонды погашаются в 2019 году. Компания может легко рефинансировать их на внутреннем рынке, ранее заимствования на внутреннем рынке осуществляла Роснефть. На мой взгляд, новость не является резко негативной для компании, ставка на внутреннем рынке не будет превышать ставку по аналогичным бумагам, обращающимся на внешних рынках более чем на 0,25 п.п., зато платежи будут защищены от санкций и арестов.

Сегодня ожидаю разнонаправленную динамику. Публикуются макроэкономические данные из Китая, в частности, производство и розничные продажи, их падение может вызвать снижение фондовых рынков и ослабление рубля. На локальном рынке в фокусе отчетность Роснефти и Юнипро. Ориентир по паре USD/RUB: диапазон 63,50-64,00. Ожидания по индексу Мосбиржи: 2280-2320 п.

Георгий Ващенко, начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК «Фридом Финанс»


/ СИА /
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