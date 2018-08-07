Российский рубль находится под давлением

Последние пять торговых сессий российский рубль находится под давлением, и в ходе вчерашних торгов пара доллар/рубль продолжила ползти вверх, приближаясь к отметке в 63,80 руб/долл. (июльские максимумы). В первую очередь отметим, что в ходе вчерашнего дня практически вся основная группа валют развивающихся стран находилась под умеренным давлением. Российский рубль, бразильский реал, южноафриканский ранд ослабли за сутки на 0,6-0,9%, таким образом, рубль вчера не выбивался из общей когорты.

Новостной фон для рубля и российских активов наполнен комментариями относительно перспектив влияния на рынок санкционной истории. Агентство Moody’s накануне отметило, что РФ готова нейтрализовать удар со стороны любых новых санкций, которые могут ввести в ее адрес США. Более того, перспективы поднятия суверенного рейтинга до инвестиционного уровня сохраняются, но для реализации этого сценария агентство хочет увидеть продолжение следования бюджетному правилу.

Локально позитивными считаем новости о приглашении российских сенаторов в Вашингтон (приглашение поступило со стороны американского сенатора Р.Пола) в рамках налаживания открытого канала коммуникаций между комитетами Сената США и Совета Федераций РФ по международным делам. Отметим, что, вероятно, ближайший месяц с точки зрения развития санкционной истории будет отмечен обсуждением проектов, ужесточающих санкционный режим в отношении РФ (DETER act и проект Грэма/Менендеса), в банковском комитете и комитете по международным делам Сената США, и в этом контексте налаживание контактов между специализированными комитетами РФ и США может восприниматься умеренно позитивно.

Что касается рисков для рубля, то на текущей неделе, пожалуй, большие опасения вызывает укрепление доллара на FX – пара евро/доллар вчера опускалась вчера в район 1,1530 долл. (минимумы за последние шесть с половиной недель. В случае нового теста парой евро/доллар отметки в 1,15 долл. давление на валюты EM может усилиться, соответственно, пара доллар/рубль может протестировать отметку в 64 руб/долл.

Вероятность тестирования парой доллар/рубль максимумов июня в районе 64-64,20 руб/долл. возрастает, но при консолидации доллара на FX базовый сценарий пока предполагает удержание под этими рубежами.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк