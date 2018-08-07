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Курсы валют ЦБ РФ на 7 августа: 63,5425 руб/доллар США и 73,5632 руб/евро

7 августа 2018
ЦБ РФ с 8 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,5425 руб.
  • 1 евро - 73,5632 руб.
  • 10 китайских юаней - 92,9718 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0450 р. (0,07%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1537 р. (0,21%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1718 р. (0,19%).

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