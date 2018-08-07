Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 августа: 2 474,2900 руб/1 г золота и 31,3300/1 г серебра
7 августа 2018
ЦБ РФ с 7 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 474,2900 руб.
- 1 грамм серебра - 31,3300 руб.
- 1 грамм платины - 1 698,5200 руб.
- 1 грамм палладия - 1 865,9200 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
10,4399 р. (0,42%).
Стоимость серебра
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0100 р. (0,03%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
17,4599 р. (1,04%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
2,8300 р. (0,15%).
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