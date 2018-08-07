Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 7 августа: 2 474,2900 руб/1 г золота и 31,3300/1 г серебра ЦБ РФ с 7 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 474,2900 руб.

1 грамм серебра - 31,3300 руб.

1 грамм платины - 1 698,5200 руб.

1 грамм палладия - 1 865,9200 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 10,4399 р. (0,42%) . Стоимость серебра понизилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0100 р. (0,03%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 17,4599 р. (1,04%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 2,8300 р. (0,15%) .

dims

Подписаться: ОК Даю согласие на обработку моих персональных данных, с условиями политики ознакомлен.

/ СИА /

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.



