Индекс МосБиржи может сегодня в первой половине дня чуть откатиться от зоны 2310-2320 пунктов

На мировых рынках ситуация в середине недели ситуация в целом остается неплохой. Вчера американский фондовый рынок продолжил рост, приблизившись к историческим максимумам по индексам S&P500 и NASDAQ Composite благодаря спросу на акции нефтегазового сектора, поддержанного благоприятной ценовой конъюнктурой рынка нефти, восстановительным покупкам «фишек» hi-tech (Alphabet: +1,5%; Microsoft; +0,7%; Amazon.com: +0,8%) и финсектору. Вслед за развитыми рынками акций рос и MSCI EM. Впрочем, возобновление роста долларовых ставок (доходность 10-летних UST пытается вернуться к отметке в 3%) и сохраняющиеся опасения относительно влияния торгового конфликта между США и КНР по-прежнему сдерживают развитие импульса к росту: сегодня китайский Shanghai Composite, после бурного вчерашнего отскока, снижается, - участники рынка реагируют на сообщения о начале обложения США повышенными (25%) тарифами китайского импорта, включающего электронику, продукцию химпрома, объемом 16 млрд долл. в год с 23 августа. Данные по торговому балансу Китая в июле вышли в целом неплохими: более слабый, чем ожидалось, торговый профицит (28,1 млрд долл. против 39,3 млрд в июне), был обусловлен резким ростом импорта (27,3% г/г), причем экспорт также рос (+12,2% г/г), лучше ожиданий. Однако статистика оказалась в тени геополитики: промышленные металлы лишь плюсуют, а вот азиатские биржевые индексы, как и фьючерсы на американские и европейские индексы – под небольшим давлением. Из позитивных моментов можно отметить лишь устойчивость цен на нефть, сохраняющих потенциал роста на иранской истории и ожиданиях хороших недельных данных от Минэнерго США по запасам, технический настрой на рост американского рынка акций и позитивную тональность сезона отчетности в Европе. В целом, мы оцениваем внешнюю конъюнктуру как слабонегативную, но надеемся на некоторое улучшение настроений в течение дня.

На фоне некоторого ухудшения внешней конъюнктуры индекс МосБиржи может сегодня в первой половине дня чуть откатиться от зоны 2310-2320 пунктов. Однако рынок сохраняет перспективы развития тенденции к росту с целями обновления исторических максимумов. Выход ряда «фишек» нефтегазового сектора на ценовые пики в условиях высоких цен на нефть и позитивных ожиданий по сезону отчетности в РФ, по нашему мнению, будет способствовать этому.



Евгений Локтюхов, Промсвязьбанк