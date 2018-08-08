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Курсы валют ЦБ РФ на 8 августа: 63,5950 руб/доллар США и 73,8211 руб/евро

8 августа 2018
ЦБ РФ с 9 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 63,5950 руб.
  • 1 евро - 73,8211 руб.
  • 10 китайских юаней - 93,0813 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,0525 р. (0,08%).
Курс евро по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,2579 р. (0,35%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,1095 р. (0,12%).

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