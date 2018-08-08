Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 августа: 2 482,9900 руб/1 г золота и 31,5900/1 г серебра
8 августа 2018
ЦБ РФ с 8 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 482,9900 руб.
- 1 грамм серебра - 31,5900 руб.
- 1 грамм платины - 1 703,8101 руб.
- 1 грамм палладия - 1 859,0699 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,7000 р. (0,35%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2600 р. (0,83%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
5,2900 р. (0,31%).
Стоимость палладия
понизилась
по сравнению с предыдущим днем на
6,8500 р. (0,37%).
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