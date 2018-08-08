Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 8 августа: 2 482,9900 руб/1 г золота и 31,5900/1 г серебра ЦБ РФ с 8 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 482,9900 руб.

1 грамм серебра - 31,5900 руб.

1 грамм платины - 1 703,8101 руб.

1 грамм палладия - 1 859,0699 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 8,7000 р. (0,35%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,2600 р. (0,83%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 5,2900 р. (0,31%) . Стоимость палладия понизилась по сравнению с предыдущим днем на 6,8500 р. (0,37%) .

dims

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/ СИА /

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