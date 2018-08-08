Над российским фондовым рынком сгущаются тучи

Рынок в цифрах

Пока на мировых финансовых рынках ситуация в целом остаётся хоть и напряжённой, но стабильной, из российских активов продолжается бегство нерезидентов из-за опасения новых санкций. Тем не менее, не только российский фондовый рынок сейчас находится под ударом из-за действий США, но также и рынок Китая, который сегодня опять упал на 1.5%. Продолжают рушиться турецкая лира и валюты Индии и ЮАР. Постепенно усиливаются продажи на рынке долга Европы, в частности Италии и Испании, а также усиливаются продажи на долговом рынке США, где доходность 10-летних облигаций вновь штурмует рубеж 3%. Вашингтон сегодня утром расширил список китайских товаров, которые попадают под 25%-ные пошлины ещё на 16 млрд. долларов, до 50 млрд., и планирует ввести новые пошлины ещё на 150-200 млрд. Также, Трамп начал угрожать ЕС блокировкой компаний работающих с Ираном. Европейские биржевые индексы в последние дни тоже показывают слабость, а сегодня пока динамика вновь нейтральна. И только биржевые индексы США за счёт рекордных байбеков уверенно держатся вблизи исторических максимумов. Но уже очень скоро начнёт сдуваться и пузырь, надутый в американском секторе хайтека.



Сегодня стали известны подробности нового санкционного законопроекта, который готовит для России Вашингтон. В экономической части проекта наиболее важно требование запрета на операции в США (и замораживание активов) семи российских банковских структур, уже находящихся в санкционном режиме, в том числе Сбербанка, ВТБ, ВЭБа и Промсвязьбанка. На практике это будет означать невозможность для этих банков стандартных долларовых расчетов через корсчета в банках США. Кроме этого, текст содержит фактический запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более двух недель.



На этом фоне рубль резко упал на 2%, а российский валютный индекс РТС рухнул почти на 3%, до 1110 пунктов. Активнее всех на новость отреагировали акции российских банков. Бумаги Сбербанка упали почти на 4% - до 193.5 рубля, ВТБ просел на 2.5%. Сам же рублёвый индекс Московской Биржи потерял всего лишь 1%, откатившись до 2290 пунктов. Из-за падения рубля пока нет сильных распродаж в акциях компаний экспортёров, но это временно. А вот все остальные компании, работающие внутри страны, сегодня теряют по 1-3%.

Сырьё и валюты

На рынке сырья сегодня динамика почти нейтральная. Индекс промышленных металлов теряет скромные 0.2%, а цены на медь - 0.3%. Драгоценные металлы тоже торгуются в красной зоне, показывая снижение на 0.2-0.3%. Тройская унция золота торгуется вблизи отметки 1210$, серебро достигло 15.3, платина вблизи минимальных уровней за 10 лет – 825. Баррель нефти марки Brent сегодня снижается на 0.4%, тестируя поддержку74$.



На глобальном валютном рынке среди основных валют сильных движений нет, зато высокорисковые валюты находятся под сильным давлением. Продолжают стремительно падать валюты Турции и Индии, Ирана, ЮАР, а сегодня к ним присоединился и российский рубль. На фоне серьёзных распродаж на рынке ОФЗ рубль в паре с долларом упал на 2%, до 64.5, и похоже, мы скоро увидим выход в новый диапазон 65-70. В августе или сентябре, роли не играет

Прогноз

Крайне опасная сейчас назревает ситуация для всех рисковых активов, поэтому пора задуматься об активах-убежищах. Как только и на фондовом рынке США начнётся коррекция, сразу все остальные площадки пойдут вниз ещё быстрее. Техническая картина по индексу Московской Биржи теперь выглядит крайне негативно. Он чётко развернулся и держит путь в район 2200 пунктов

Василий Олейник, эксперт ГК «ФИНАМ»