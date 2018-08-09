Комментарии

Развитие санкционной истории привело к ухудшению ситуации на российских финансовых рынках

9 августа 2018

Развитие санкционной истории привело к заметному ухудшению ситуации на российских финансовых рынках. Появление вчера в российских СМИ предполагаемого варианта законопроекта, предложенного на прошлой неделе группой американских сенаторов, привело к цепной реакции на российском рынке. Первоначальная относительно умеренная негативная реакция, вероятно, привела к сносу «стопов» участников рынка в наиболее ликвидных и «любимых» нерезидентами активов (в первую очередь, ОФЗ, и акциях Сбербанка), в результате российский рынок акций в валютном выражении (индекс РТС) обновил минимумы с июня.

Уже после закрытия основной торговой сессии среды появились новости относительно введения Администрацией Президента США отдельного блока санкций за использование химического оружия. Представители Администрации ссылались на закон 1991 г. о контроле и запрете химического и биологического оружия, который предусматривает два раунда санкций: первый предполагает ограничение экспорта в Россию продукции, которая способна нанести ощутимый ущерб национальной безопасности Соединенных Штатов (должен быть введен 22 августа). Второй раунд представляется более значительным, т.к. может предусматривать гораздо более жесткие ограничения, включая запрет на экспорт в страну любых американских товаров, и импорт в США любых товаров из России, кроме товаров питания. Второй раунд может быть реализован, если в течение трех месяцев страна-нарушитель не выполняет требований, указанных в законе.

Если вернуться к теме законопроекта группы американских сенаторов, то, по большому счету, какой-либо новой информации участники рынка вчера не получили. Законопроект Грэма, Менендеса и группы других сенаторов является лишь одним из вариантов, которые будут рассматриваться Конгрессом. Вероятно, до сентября голосования по представленным законопроектам не состоится (Палата Представителей США лишь в начале сентября должна вернуться с пятинедельных каникул). В этом контексте август будет интересен обсуждениями в комитете по иностранным делам и банковском комитете Сената. Тем не менее, последние новости указывают на решимость США идти по пути достаточно серьезного ужесточения санкционного давления.

Для индекса Мосбиржи положительное влияние оказывает значительное ослабление рубля, поддерживающее, наряду с отсутствие жестких санкций против энергетической отрасли, экспортные сектора, в связи с этим мы пока ориентируемся на удержание им диапазона в 2280-2300 б.п. Секторы, ориентированные на внутренний рынок, могут оставаться под давлением.

Михаил Поддубский, Промсвязьбанк


/ СИА /
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