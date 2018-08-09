Комментарии

Наибольшее падение демонстрируют акции Сбербанка, ВТБ и Аэрофлота

9 августа 2018

В четверг 9 августа российский рынок акций продолжил падение на подробностях по поводу новых антироссийских санкций. Долларовый индекс РТС с начала торгов откатился назад на 2% до 1090 п., рублевый индекс Мосбиржи опустился на 0.5%. до 2280 п.

Наибольшее падение демонстрируют акции Сбербанка и ВТБ, которые находятся под угрозой наложения ограничений на проведение операций и замораживания активов в США, а также акции Аэрофлота, тогда как дополнительный пакет санкций предполагает возможный запрет на полеты авиакомпании в США. Между тем акции нефтяных компаний чувствуют себя неплохо - на фоне ослабления рубля компании-экспортеры, получающие часть выручки в валюте, находятся в чуть более выигрышной позиции.

Продолжается просадка в российских гособлигациях, индекс RGBI опустился к годовым минимумам. Новые санкции предполагают также запрет на операции с российским госдолгом со сроком обращения более 14 дней, правда, речь идет о новых выпусках долга.

Курс доллара США на очередной волне роста, вызванной санкциями, достиг отметки 66 руб./$. В настоящий момент падение рубля приостановилось. По паре USD/RUB предлагается следить за прохождением новой планки сопротивления вблизи 66 руб./$ - если доллару США удастся ее преодолеть, то не исключен дальнейший рост к 67 руб./$ и выше. Но все же есть большая вероятность, что уровень окажется достаточно сильным, и рубль устоит вблизи 66 руб./$

Анастасия Соснова, аналитик ИК «Фридом Финанс»


/ СИА /
SIA.RU - Иркутский деловой портал

На SIA.RU публикуются материалы, предоставленные аналитиками и трейдерами российских и зарубежных инвестиционных компаний и банков. Их мнения могут не совпадать с мнением редакции. Авторы комментариев не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться. Представленные в комментарии мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала. Комментарии носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по покупке либо продаже ценных бумаг. Стоимость ценных бумаг может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги.

Реклама на сайте

Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют
Аналитики Альфа-Банка назвали причины валютной паники
Есть у санкций начало, нет у санкций конца
На валютном рынке локальная паника
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все комментарии | Валюта | Деньги | Ценные бумаги