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Курсы валют ЦБ РФ на 10 августа: 66,9075 руб/доллар США и 76,6760 руб/евро

10 августа 2018
ЦБ РФ с 11 августа установил следующие официальные курсы валют:
  • 1 доллар США - 66,9075 руб.
  • 1 евро - 76,6760 руб.
  • 10 китайских юаней - 97,5598 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,6219 р. (0,94%).
Курс евро по отношению к рублю понизился по сравнению с предыдущим днем на 0,1490 р. (0,19%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю повысился по сравнению с предыдущим днем на 0,4821 р. (0,50%).

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