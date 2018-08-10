Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 августа: 2 590,3899 руб/1 г золота и 32,9900/1 г серебра ЦБ РФ с 10 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 590,3899 руб.

1 грамм серебра - 32,9900 руб.

1 грамм платины - 1 764,5800 руб.

1 грамм палладия - 1 911,6200 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 111,5900 р. (4,50%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 1,6200 р. (5,16%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 73,6700 р. (4,36%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 61,2300 р. (3,31%) .

dims

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/ СИА /

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