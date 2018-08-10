Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 10 августа: 2 590,3899 руб/1 г золота и 32,9900/1 г серебра
10 августа 2018
ЦБ РФ с 10 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 590,3899 руб.
- 1 грамм серебра - 32,9900 руб.
- 1 грамм платины - 1 764,5800 руб.
- 1 грамм палладия - 1 911,6200 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
111,5900 р. (4,50%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
1,6200 р. (5,16%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
73,6700 р. (4,36%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
61,2300 р. (3,31%).
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