Комментарии

Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 11 августа: 2 606,4099 руб/1 г золота и 33,0700/1 г серебра ЦБ РФ с 11 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы: 1 грамм золота - 2 606,4099 руб.

1 грамм серебра - 33,0700 руб.

1 грамм платины - 1 785,4301 руб.

1 грамм палладия - 1 933,8600 руб. Стоимость золота повысилась по сравнению с предыдущим днем на 16,0201 р. (0,62%) . Стоимость серебра повысилась по сравнению с предыдущим днем на 0,0800 р. (0,24%) . Стоимость платины повысилась по сравнению с предыдущим днем на 20,8500 р. (1,18%) . Стоимость палладия повысилась по сравнению с предыдущим днем на 22,2400 р. (1,16%) .

dims

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/ СИА /

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