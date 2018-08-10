Комментарии

Биткоин: покупатели попытались восстановить потери

10 августа 2018
В четверг, 9 августа, торги по биткоину (XBTUDS) завершились ростом на 4,17%.  На американской сессии покупатели предприняли попытку отбиться от $6200, чтобы заставить продавцов выходить из коротких позиций. Из-за стремительных движений у них бензин закончился на уровне $6640, пришлось отступить к $6381.

Я полагаю, что нисходящее движение от $7441 не завершилось. Коррекция длится 38 часов. Предыдущая длилась 74 часа. Протестировать $6 тыс. нужно обязательно, потому что по многим альткоинам тоже остались незавершенные ценовые модели. 

Коррекция к росту с $6182 до $6640 составила чуть больше 50%. С отметки $6550 жду возвращения цены к уровню $6235. Если эта часть прогноза отработается идеально, то после падения цены стоит ожидать флэта в течение 14-20 часов. Затем в субботу на американской сессии продавцы могут брать $6 тыс.

Владислав Антонов, аналитик Альпари


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