Бинбанк выплатил свыше 10 млн рублей купонного дохода за девятый купонный период по биржевым облигациям серии БО-04

Бинбанк осуществил выплату купонного дохода по биржевым облигациям серии БО-04 (идентификационный номер выпуска 4B020402562B от 25.12.2013 г.). Размер выплат за девятый купонный период составил 10 930 056,28 рублей. Начисленный купонный доход на одну ценную бумагу составил 42,38 рубля, исходя из ставки купона 8,5% годовых.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-04 со сроком обращения 6 лет Бинбанк разместил в феврале 2014 года. Совокупный объем выпуска составляет 24 млрд рублей с учетом дополнительных выпусков. Срок погашения - 7 февраля 2020 года. По выпуску предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый.