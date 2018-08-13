Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 13 августа: 2 606,4099 руб/1 г золота и 33,0700/1 г серебра
13 августа 2018
ЦБ РФ с 11 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 606,4099 руб.
- 1 грамм серебра - 33,0700 руб.
- 1 грамм платины - 1 785,4301 руб.
- 1 грамм палладия - 1 933,8600 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
16,0201 р. (0,62%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,0800 р. (0,24%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
20,8500 р. (1,18%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
22,2400 р. (1,16%).
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