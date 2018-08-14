Паника на рынке РФ прекратилась, что дальше?

Рынок акций РФ закончил торги в понедельник на позитивной ноте на волне разнонаправленной динамики европейских и американских основных фондовых индексов. Похоже, что первые новые санкции российские инвесторы уже отыграли и многие из них решили, что неплохо было бы приобрести заметно подешевевшие бумаги компаний, что и поддержало фондовые индексы. Также позитивом стала стабилизация курса рубля.

В лидерах среди выросших в цене бумаг по итогам торгов были акции компаний металлургического (+1.86%), машиностроительного (+0.87%) и потребительского (+0.58%) секторов.

Индекс ММВБ закончил торги ростом на 0.46% и закрылся на отметке 2285.61 пункта. Индекс РТС прибавил 0.27% и остановился на уровне 1059.76 пунктов, на волне ослабления курса рубля к евро и американскому доллару.

Цены на сырую нефть к концу торгов в РФ снизились, оставаясь под давлением на фоне опасений эскалации торгового конфликта между КНР и США, а также ожидания того, что ОПЕК будет наращивать объемы добычи сырой нефти. Североморская марка нефти BRENT к концу торгов в России снизилась на 0.21% до 72.66 доллара за баррель. Западно-техасская WTI упала на 0.52% до 67.28 доллара за баррель.

На валютном рынке рубль к концу регулярной торговой сессии отыграл значительную часть сегодняшних потерь, но остался под давлением на волне все еще сохраняющихся опасений насчет серьезности американских санкций.

Пара доллар США/рубль с расчётом на завтра к завершению торговой сессии выросла на 0.16% до 67.81 рублей за доллар. Пара евро/рубль с расчётом на завтра прибавила 0.22% до 77.39 рублей.



Если на рынок снова начнут поступать негативные новости из США – это может оказать давление на финансовый рынок РФ. В тоже время снижение напряженности может послужить основанием для отскока вверх не только фондовых индексов, но и курса рубля.

Сергей Козловский, руководитель аналитического отдела Grand Capital