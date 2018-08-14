Цены на драгоценные металлы ЦБ РФ на 14 августа: 2 641,7700 руб/1 г золота и 33,3100/1 г серебра
14 августа 2018
ЦБ РФ с 14 августа установил следующие учетные цена на драгоценные металлы:
- 1 грамм золота - 2 641,7700 руб.
- 1 грамм серебра - 33,3100 руб.
- 1 грамм платины - 1 794,2300 руб.
- 1 грамм палладия - 1 978,4800 руб.
Стоимость золота
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
35,3601 р. (1,36%).
Стоимость серебра
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
0,2400 р. (0,73%).
Стоимость платины
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
8,7999 р. (0,49%).
Стоимость палладия
повысилась
по сравнению с предыдущим днем на
44,6200 р. (2,31%).
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