Бинбанк исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-04
16 августа 2018
В рамках исполнения оферты банк выкупил биржевые облигации в количестве 249 970 штук номинальным объемом 249 970 тыс. рублей, что составляет 1 % от обращающихся ценных бумаг выпуска. Биржевые облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости.
Выпуск биржевых облигаций серии БО-04 со сроком обращения 6 лет Бинбанк разместил в феврале 2014 года. По состоянию на 15 августа 2018 г. совокупный объем выпуска составляет 24 млрд рублей с учетом размещенных дополнительных выпусков. Срок погашения - 7 февраля 2020 года. По выпуску предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый.
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