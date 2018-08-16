Бинбанк исполнил оферту по биржевым облигациям серии БО-04

В рамках исполнения оферты банк выкупил биржевые облигации в количестве 249 970 штук номинальным объемом 249 970 тыс. рублей, что составляет 1 % от обращающихся ценных бумаг выпуска. Биржевые облигации выкупались по цене 100% от их номинальной стоимости.

Выпуск биржевых облигаций серии БО-04 со сроком обращения 6 лет Бинбанк разместил в феврале 2014 года. По состоянию на 15 августа 2018 г. совокупный объем выпуска составляет 24 млрд рублей с учетом размещенных дополнительных выпусков. Срок погашения - 7 февраля 2020 года. По выпуску предусмотрено 12 купонных периодов продолжительностью 182 дня каждый.