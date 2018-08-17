На мировых рынках позитив. На долго ли?

Мировые фондовые площадки в четверг 16 августа стабилизировались и растут. В целом, настроение у инвесторов улучшилось после того, как стало известно о предстоящих торговых переговорах между США и Китаем в конце августа. Добавило позитива рынкам и сообщение о том, что Катар готов инвестировать в нее $15 млрд в турецкую экономику. Растущая цена на нефть также поддерживает рынки. Коррекция произошла после обвала в среднем на 3%, последовавшего за публикацией данных о неожиданном увеличении запасов нефти в США от американского Минэнерго. В частности, подъему нефти поспособствовало снижение доллара на международном валютном рынке.

Европейские площадки продолжают расти на сильных данных по торговому балансу еврозоны. По сообщению Евростата, профицит внешнеторгового баланса еврозоны в июне вырос до 22,5 миллиарда евро выше ожиданий аналитиков. К текущему моменту британский индекс FTSE 100 растет на 0,8%, французский CAC 40 на 0,82%, немецкий DAX - на 0,58%.

Американские индексы начали торги ростом, реагируя на новости о предстоящих переговорах с Китаем. Позитивно на настроения сказывается и отчетность Cisco, котировки которой растут на 4,43%. В итоге, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ растет на 0,9% - до 7844,11 пункта, Dow Jones - на 1,4%, до 25514,36 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,92%, до 2844,17 пункта.

Российские фондовые индексы в четверг после роста на открытии торгов перешли к разнонаправленному движению на фоне растущего рубля к доллару и евро, прибавляющего на вечерних торгах 0,5-0,8%. К закрытию торгов долларовый индекс РТС торговался в районе 1070 пунктов, рублевый индекс Мосбиржи – в районе 2260 пунктов. Акций банковского сектора поддержали позитив на рынке. Ближе к закрытию торгов акции ВТБ росли на 1,1%, обыкновенные акции Сбербанка – на порядка 1,9%. Акции "Трубной металлургической компании" в первой половине дня отыгрывали позитивную отчетность по МСФО за первое полугодие 2018 года. На заявлении в ходе телефонной конференции для инвесторов замгендиректора ТМК по стратегии и развитию Владимир Шматовична бумаги подскочили на 6%. Бумаги " Газпром нефти" после выхода хорошей отчетности по МСФО за I полугодие 2018 года ускорили рост и выросли к закрытию на Мосбирже 3,2% после заявления топ-менеджера компании о том, что она может увеличить промежуточные дивиденды за 9 месяцев.

Среди растущих можно выделить также акции "Яндекса", которые поднялись на 1,5% и ГДР En+ - на 1,02%.

В целом же, рублевый индикатор Мосбиржи к закрытию снизился с начала торгов на 0,27% до 2261,09 пункта, долларовый индекс РТС вырос на 1,07% до 1066,51 пункта.

Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2210-2310 пунктов, а РТС – в коридоре 1015-1115 пунктов.

Рубль вечером рос против доллара и евро порядка 0,4-0,5 рубля вместе с валютами развивающихся рынков, поддерживаемых слабеющим долларом. Курс доллара к 19.01 мск снижался на 0,8% с начала торгов до 66,74 рубля, евро - на 0,5% до 75,98 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 66,2-67,2 рубля, евро – в коридоре 73,6-74,8 рубля.



Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/mirovykh-rynkakh-pozitiv-dolgho/