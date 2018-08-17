Курсы валют ЦБ РФ на 17 августа: 66,8757 руб/доллар США и 76,1848 руб/евро
17 августа 2018
ЦБ РФ с 18 августа установил следующие официальные курсы валют:
- 1 доллар США - 66,8757 руб.
- 1 евро - 76,1848 руб.
- 10 китайских юаней - 97,1875 руб.
Курс доллара США по отношению к рублю
понизился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,0175 р. (0,03%).
Курс евро по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,1272 р. (0,17%).
Курс китайского юаня по отношению к рублю
повысился
по сравнению с предыдущим днем
на 0,1916 р. (0,20%).
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