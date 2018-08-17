Анонс основных событий на 17 августа

Обратите внимание на важные экономические события, которые приведут к повышению волатильности на ряде инструментов. Рекомендуем учитывать эту информацию в торговле.
Инструменты: EUR/USD, EUR/JPY, EUR/GBP, EUR/CHF, EUR/CAD, DAX 30(FDAX), CAC 40 (FCE).
Событие: Базовый индекс потребительских цен (г/г) (июль), Еврозона.
Дата и время: 17 августа 2018 в 12:00 МСК.
Предыдущее значение: 1.1%. Прогноз: 1.1%.
Почему это важно?
Индекс потребительских цен определяет изменение цен выбранной корзины товаров и услуг за данный период; является ключевым индикатором для оценки инфляции и изменения покупательских предпочтений. Публикуется Евростатом. Положительный результат укрепляет EUR, негативный - ослабляет.
Инструменты: USD/CAD, EUR/CAD, GBP/CAD, CAD/CHF, CAD/JPY.
Событие: Базовый индекс потребительских цен от Банка Канады, г/г (июль).
Дата и время: 17 августа 2018 в 15:30 МСК.
Предыдущее значение: 1.3%. Прогноз: 1.3%.
Почему это важно?
Базовый индекс потребительских цен публикуется Банком Канады и не учитывает такие волатильные компоненты, как фрукты, овощи, бензин, топливное масло, природный газ, проценты по ипотеке, междугородное транспортное сообщение и табачные изделия. Данный показатель считается ключевым индикатором инфляции в Канаде. В целом его высокие показатели предполагают ястребиную реакцию Банка Канады и потому являются позитивными (бычьими) для CAD.
Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/anons-osnovnykh-sobytii-17-avghusta/