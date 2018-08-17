Рубль подрастет по инерции

Курс рубля в течение дня укреплялся к доллару и евро в рамках коррекции на стабилизации настроений инвесторов, которая отразилась и в росте других валют развивающихся рынков. В целом, настроение у инвесторов улучшилось после того, как стало известно о предстоящих торговых переговорах между США и Китаем в конце августа. Добавило позитива рынкам и сообщение о том, что Катар готов инвестировать в нее $15 млрд в турецкую экономику. Растущая цена на нефть также поддерживает рынки. Дополнительным позитивом выступила нефть, также скорректировавшаяся вверх после в среднем на 3%, последовавшего за публикацией данных о неожиданном увеличении запасов нефти в США от американского Минэнерго. В результате, пара USD/RUB завершила торги в четверг снижением на 0,45 рубля – 66,84 рубля, пара EUR/RUB - на 0,38 рубля, до 75,98 рубля, свидетельствуют данные Libertex.

Американские индексы начали торги ростом, реагируя на новости о предстоящих переговорах с Китаем. Позитивно на настроения сказывается и отчетность Cisco, поднимавшиеся в течение торгов выше 4%. В итоге, промышленный индекс Dow Jones во вторник вырос на 1,58% - до 25558,73 пункта, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - на 0,42%, составив 7806,52 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 – также на 0,79%, до 2840,69 пункта, по данным Libertex.

С утра сформировался нейтральный внешний фон: фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно, азиатские рынки преимущественно растут, нефть закрепилась выше 71 доллара за баррель. Доллар демонстрирует небольшую слабость на рынке forex. Рубль может продолжить расти в начале торгов, но сильного укрепления ожидать не стоит.

Фьючерсы на американские индексы торгуются разнонаправленно: фьючерс на индекс Dow Jones торгуется у уровня предыдущего закрытия, на индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ - снижался на 0,09%, на индекс широкого рынка S&P 500 рос на 0,012%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 вырос на 0,23%, японский Nikkei 225 - на 0,35%, гонконгский индекс Hang Seng Index - на 0,22%, индекс шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite снижался на 1,08%. По нашему мнению, пара USD/RUB проторгуется в диапазоне между 66,3-67,4 рубля. Пара EUR/RUB, скорее всего, может проторговаться в районе 75,3-76,6 рубля.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/rubl-podrastiet-iniertsii/