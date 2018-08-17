Рубль будет слабо колебаться к доллару и евро на фоне невнятной динамики цен на нефть

Рубль на торгах в пятницу на Мосбирже практически не изменяется по отношению к доллару и несколько слабеет к евро на фоне колебаний цен на нефть.

Курс доллара расчетами «сегодня» на 11.33 подрос на 4,75 копейки – до 66,89 рубля. Курс евро к этому времени укрепился на 35,5 копейки – до 76,35 рубля.

Накануне рубль показал достаточно существенное укрепление в рамках коррекции к падению предыдущий дней, когда он достиг минимума 2016 года в паре с долларом. Резкому ослаблению рубля способствовали опасения относительно введения новых санкций США против российского госдолга и госбанков, а также рекордное падение турецкой лиры.

Турецкая национальная валюта, на которую традиционно ориентируются валюты развивающихся рынков, обвалилась после того, как США ввели повышенные импортные пошлины на турецкие алюминий и сталь. В дальнейшем курсу турецкой валюты удалось немного стабилизироваться на фоне заявлений Центробанка страны о том, что он поддержит турецкие банки необходимой им ликвидностью. Кроме того, Катар заявил о том, что инвестирует в турецкую экономику $15 млрд.

Также стабилизации на мировых рынках способствовала и новость о том, что Китай и США в конце августа проведут переговоры, направленные на разрешение торгового конфликта между странами.

Мировые цены на нефть накануне устремились к отметке $72 за баррель марки Brent, пытаясь скорректировать падение предыдущих дней, когда они потеряли сразу порядка 3%. Тем не менее, в пятницу восходящее движение нефтяных котировок практически прекратилось, и они вяло колеблются у отметке $71 доллар. В настоящий момент мировые торговые площадки ждут новых сигналов, чтобы определиться с дальнейшим направлением движения. Можно ожидать, что в течение дня рубль будет двигаться в коридоре 66,8-67 рубля, а евро – в диапазоне 76,3-76,5 рубля.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/rubl-budiet-slabo-koliebat-sia-dollaru-ievro-fonie-nievniatnoi-dinamiki-tsien-n/