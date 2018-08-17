Рубль осторожно снижается перед развязкой?

На сегодняшней торговой сессии рубль опять снижается к доллару и евро, хотя утром показывал разнонаправленную динамику. Доллар на данный момент укрепляется к рублю на 0,65%, до 67,269 руб. В то же время европейская валюта дорожает несколько больше, на 0,9%, до 76,558 руб. Официальные курсы Банка России по ключевым валютам на понедельник, 20 августа, составляют 66,8757 руб. за доллар США и 76,1848 руб. за евро.

Распространенная российскими СМИ новость о том, что Минэкономразвития не поддерживает инициативу одного из помощников президента об изъятии дополнительных доходов у ряда частных корпораций в металлургии и нефтехимии, на валютный рынок влияния не оказала. Скорее всего, она только мотивировала осторожных инвесторов покупать доллары.

Нефть сорта Brent на ICE сейчас бодро растет, повышаясь на 1,16%, баррель торгуется по $72,32. Сегодня вечером выходит еженедельный отчет компании Baker Hughes о количестве активных нефтедобывающих платформ в США, от характера новости может зависеть и движение котировок нефтяного рынка в понедельник. Мы ожидаем, что в ближайшие дни стоимость барреля Brent останется в торговом диапазоне $71,5-73,0.

По прогнозам Альпари, доллар в ближайшие дни будет торговаться по 66,5-67,5 руб., а за евро на бирже будут давать 76,0 -77,3 руб.

Наталья Мильчакова, заместитель директора аналитического департамента Альпари