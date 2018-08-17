"Евробыки" борются за уровень 1,1370

Сегодня я предполагал, что пара евро/доллар будет торговаться в боковом сессионном тренде в диапазоне 1,1348 – 1,1409. Пара торгуется в боковом тренде, только покупатели смогли расширить его границы на 10 пунктов, до 1,1348 – 1,1419.

Считаю, что восходящее движение от минимума 1,1301 является коррекцией, которая может затянуться до 21-22 августа. Дневные индикаторы развернулись вверх, но нужно быть готовыми к новой волне продаж из-за бегства из рискованных активов. Штаты могут ввести новые санкции против Турции, если пастор Эндрю Брансон не будет освобожден. Об этом сообщило агентство Bloomberg, опираясь на заявления министра финансов США Стивена Мнучина.

Зона сопротивления для пары евро/доллар в сложившихся обстоятельствах располагается между уровнями 1,1425 – 1,1435, поддержка – на 1,1365. Прорыв через уровень 1,1430 откроет покупателям дорогу к более глубокой коррекции на отметке 1,1480.

Владислав Антонов, аналитик Альпари