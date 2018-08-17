Комментарии

Рубль под давлением, напряжение нарастает

17 августа 2018

Российские фондовые индексы завершают неделю снижением, индекс МосБиржи падает на 0,2% и находится на отметке 2256 пунктов, индекс РТС сокращается на 1% и торгуется на уровне 1054 пунктов. В лидерах роста акции «РуссНефти» и «ЧЗПСН», в лидерах падения – «Лента» и «ПИК».

Международное рейтинговое агентство Fitch так и не опубликовало решение по кредитному рейтингу России, вероятно, релиз выйдет уже после завершения основной торговой сессии. Таким образом, решение будет отыграно на вечерней сессии, а если публикация будет еще позже, то какая-либо волатильность перенесется на понедельник.

Днем Росстат представил данные по темпам роста ВВП за первое полугодие 2018 года, прирост составил 1,6% год к году. Однако публикация не оказала влияния на рынок. Во второй половине дня рубль возобновил падение, в конце дня на бирже за один доллар предлагают 67,3 руб., за один евро – 76,8 рублей. Давление на рубль могут оказывать ожидания участников рынка: в начале следующей недели вступят в силу санкции Госдепартамента США, инициированные в связи с «делом Скрипалей». Вероятно, до этого момента мы будем наблюдать повышенную волатильность в рублевых парах. Пара доллар/рубль может подняться до отметки 68 руб., а пара евро/рубль – до 77,8 руб.

Кстати, если санкции коснутся полетов «Аэрофлота» в США, то акции компании могут подешеветь, будьте внимательны.

Анна Кокорева, заместитель директора аналитического департамента Альпари

 


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