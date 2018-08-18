Рынки не смогли удержать позитив завершают неделю в миноре

Мировые фондовые площадки в пятницу 17 августа вновь в зоне турбулентности. Хорошее настроение, связанное с предстоящими торговыми переговорами между США и Китаем сошло на нет, растущая цена на нефть, не поддерживает рынки.

Европейские площадки снижаются на фоне сомнений участников в успехе переговоров между Китаем и американской стороной, а также сохраняющихся рисков турецкой финансовой системы, с которой связаны европейские банки. В четверг глава минфина США Стивен Мнучин сообщил об интенции ввести дополнительные санкции против Турции, в случае если не будет освобожден американский пастор Брансон. Рынки практически не отреагировали на статданные по инфляции в ЕС, данные совпали с ожиданиями аналитиков. К текущему моменту британский индекс FTSE 100 снижается на 0,11%, французский CAC 40 на 0,11%, немецкий DAX - на 0,23%.

Американские индексы торгуются разнонаправленно. Данные по индексу потребительских настроений в США в августе не смогли улучшить настроение инвесторов, так как показали снижение до 95,3 пункта против ожиданий аналитиков - 98,1 пункта. В итоге, индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ снижается на 0,21% - до 7790,27 пункта, Dow Jones растет на 0,23%, до 25616,69 пункта, индекс широкого рынка S&P 500 - на 0,11%, до 2843,88 пункта.

Российские фондовые индексы в пятницу завершили торги снижением, причем РТС просел на более 1% до 1052,74 на фоне падающего рубля к доллару и евро, в то время как индекс Мосбиржи потерял около 0,3% и снизился до 2255,12. На этом же факторе просели и бумаги банковского сектора. К закрытию торгов акции ВТБ просели на 0,39%, обыкновенные акции Сбербанка – на порядка 1,07%. Бумаги " Газпром нефти" весь день отыгрывали выход хорошей отчетности по МСФО за I полугодие 2018 года и заявления топ-менеджера компании о том, что она может увеличить промежуточные дивиденды за 9 месяцев, о которых стало известно еще в четверг. На этом фоне в начале торгов бумаги компании обновили исторический максимум, поднявшись до 355 рублей. Однако перед закрытием значительно просели, потеряв 1,9%.

Среди выросших можно выделить депозитарные расписки X5 Retail, которые поднялись на 1,98% и почти отыграли падение четверга, бумаги НЛМК (+1,16%), "Роснефти" (0,83%) и ММК (0,78%).

В "красной зоне" закрылись депозитарные расписки "Ленты" (-3%), акции "Уралкалия" (-3,52%), девелоперской группы ПИК (-2,93%), "Детского мира" (-2,19%) и "Русгидро" (-2,01%).

В пятницу вечером Международное рейтинговое агентство Fitch опубликует решение по кредитному рейтингу России. В субботу будем ожидать позитивных результатов встречи президента России Владимира Путина с канцлером Германии Ангелой Меркель.

Ожидаем, что ближайшие торги индекс Мосбиржи проведет в диапазоне 2205-2305 пунктов, а РТС – в коридоре 1002-1112 пунктов.

Рубль вечером падал против доллара и евро порядка 0,6-1 рубль вместе с валютами развивающихся рынков, корректирующимися вниз. При этом доллар демонстрирует слабость против евро, курс европейской валюты вновь выше 1,14. Курс доллара к 19.20 мск снижался на 0,8% с начала торгов до 66,4 рубля, евро - на 1,3% до 77,97 рубля. На следующих торгах американская валюта будет колебаться в диапазоне 66,8-67,9 рубля, евро – в коридоре 75,7-78,3 рубля.

Источник: ГК Forex Club: https://www.fxclub.org/markets-data/reviews/rynki-nie-smoghli-udierzhat-pozitiv-zaviershaiut-niedieliu-minorie/