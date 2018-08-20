Аналитики «Открытие Брокер» представили прогноз курса рубля

Отдел анализа рынков «Открытие Брокер» представил исследование «Рубль – коррекция фундамента». В базовом прогнозе значение пары USD/RUB в конце 2018 года составит 61,8 в условиях возрастания инвестиционных рисков, принятия пакета санкций администрации Трампа и продолжения проинфляционного роста глобальной экономики.

В марте 2018 года аналитики «Открытие Брокер» представили сценарии возможной годовой динамики курса рубля. «В конце марта мы прогнозировали всплеск волатильности и одномоментный взлет курса USD/RUB в апреле, после чего ожидали его укрепления к концу года. <…> В настоящее время курс USD/RUB в моменте вышел за рамки наших предыдущих прогнозов, и мы вновь вынуждены актуализировать наши сценарии», — говорится в исследовании.

Сильный платёжный баланс формирует устойчивую базу для рубля, констатируют в «Открытие Брокер»: «Во II квартале мы наблюдали первый заметный локальный отток средств портфельных инвесторов, который может повториться через 6-12 месяцев. А постоянные активные покупки валюты на открытом рынке для Минфина по бюджетному правилу уже являются главным негативным фактором для курса рубля».

Несмотря на снижение корреляции, нефть остаётся главным фактором для курса рубля, уверены аналитики: «Предложение нефти в мире после заключения пакта ОПЕК+ стабилизируется, глобальные запасы сокращаются ниже среднегодовых уровней, в то время как на ускорении глобальной экономики мировой спрос начинает расти более активно, в первую очередь за счет Китая и Индии. <…> Фактор цен на нефть может оказывать нейтральное воздействие в III квартале этого года и быть слабо негативным для рубля в I квартале 2019 года, но в остальное время нефть может более активно расти».

Спекуляции по поводу предстоящих повышенных выплат по внешним долгам представляются отделу анализа рынков (ОАР) неактуальными: «Банк России ожидает снижения уровней выплат по внешним долгам в ближайшие девять месяцев. Декабрьские повышенные ожидаемые выплаты являются традиционными, но по факту почти всегда рефинансируются <…>. Таким образом, фактор внешних долгов может быть благоприятным как минимум до апреля следующего года».

В «Открытие Брокер» отмечают, что к июлю доля нерезидентов в ОФЗ сократилась до 28,2%, что отражает глобальные тренды в гособлигациях многих развивающихся стран: «Можно ожидать, что на годовом горизонте фактор carry trade и зарубежных вложений в российский госдолг может быть позитивным. Хотя на длинном горизонте общий «медвежий» тренд в гособлигациях развитых и развивающихся стран будет негативно влиять на рубль».

Последние коррекции на российском рынке нередко пытаются увязать с возможными новыми санкциями. «В начале августа сенаторы внесли новый законопроект на рассмотрение, после чего сразу ушли на каникулы до сентября, – говорится в исследовании. – На наш взгляд, данный законопроект является средством политической борьбы перед ноябрьскими довыборами в Сенат. <…> Мы сильно сомневаемся, что в текущем виде законопроект о новых санкциях против России с запретом на покупку американцами новых российских госдолгов и запретами в отношении российских госбанков может быть принят».

По оценкам аналитиков, крепость российского бюджета и бюджетное правило определяют возможности Минфина для проведения интервенций против чрезмерного укрепления курса рубля. «Бюджетное правило позволяет государству проводить политику слабого рубля для реализации майских указов, а также достижения на пятилетнем горизонте целей по удвоению несырьевого экспорта. <…> Кроме того, текущее бюджетное правило стимулирует регулярные спекулятивные «набеги» на рубль с целью его ослабления <…> 10 августа ЦБ сократил покупки до нуля. Но при этом подтвердил, что сохраняет общие планы закупки валюты в течение месяца. Бюджетное правило и интервенции Минфина на открытом рынке являются в настоящее время главным негативным фактором для курса рубля».

Опираясь на текущую стабильность большинства факторов платёжного баланса, аналитики «Открытие Брокер» скорректировали упрощенную модель курсообразования с учетом трёх основных факторов – торгового баланса, движения портфельных инвестиций и интервенций Минфина. Базовый прогноз пары USD/RUB на конец года сдвигается с 57,7 до 61,8. Сценарий предполагает, что текущее движение средств в российских активах отражает локальный рост рисков в мире, пакет санкций администрации Трампа будет имплементирован, а сенатский – отклонён. Глобальная экономика продолжит проинфляционный рост. Дефицит на рынке нефти будет расширяться, а бюджетное правило не изменится.